Дубль Неймара помог Бразилии разобраться с корейцами

Встреча, прошедшая в Сеуле, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Неймар (42-я, 57-я минуты), отличившийся с пенальти, также голы забили Ришарлисон (7), Филиппе Коутиньо (80) и Габриэл Жезус (90+3).

У хозяев мяч забил Хван Ый Джо (31).