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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Неймара помог Бразилии разобраться с корейцами

Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Южной Кореи в товарищеском матче.

Бразилия
Южная КореяТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Сеуле, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Неймар (42-я, 57-я минуты), отличившийся с пенальти, также голы забили Ришарлисон (7), Филиппе Коутиньо (80) и Габриэл Жезус (90+3).

У хозяев мяч забил Хван Ый Джо (31).

В следующем товарищеском матче сборная Бразилии 6 июня сыграет с японцами, а команда Южной Кореи в этот же день примет чилийцев.

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