«Зрители пришли увидеть своего короля, и он не разочаровал». Мир снова в восторге от игры Месси

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Сборная Аргентины победила Италию в Финалиссиме-2022 со счетом 3:0. Победитель Кубка Америки уверенно разобрался с чемпионом Европы на «Уэмбли» благодаря двум ассистам Лео Месси. «СЭ» собрал реакцию мировых СМИ на успех аргентинской команды.

«Второй тайм Финалиссимы — настоящая бойня»

Журналист The Guardian Эд Ааронс резюмирует, что все усилия Италии перекрыла игра Лео Месси, отдавшего два ассиста в матче.

"Зрители пришли увидеть своего короля, и он не разочаровал. За три недели до своего 35-летия по-прежнему влиятельный Лионель Месси вдохновил Аргентину на победу над Италией в Финалиссиме, которая, безусловно, оправдала всю шумиху.

Месси приветствовали бурно, когда он выходил на предматчевую разминку и когда оказывался с мячом по ходу матча. Билеты на эту игру были распроданы менее чем за неделю, и царила карнавальная атмосфера, когда 37-летний Кьеллини в последний раз перед началом матча с присущим ему азартом запел итальянский национальный гимн.

Тренер сборной Италии Роберто Манчини пообещал восстановить «адзурри» после того, как они пропустили второй подряд чемпионат мира, но в его стартовом составе было несколько знакомых лиц, не в последнюю очередь Кьеллини и его партнер по обороне Леонардо Бонуччи. На старте игры Италия создавала возможности для гола, но затем все её усилия были сведены на нет магией Месси".

Журналист La Gazzetta dello Sport Фабио Личари призывает к серьезному обновлению сборной Италии и системным изменениям.

"Нет ничего плохого в том, чтобы признать очевидное. Сказка о прекрасной Италии Манчини подошла к концу. Хватит. Придется начинать всё с нуля.

В первом тайме матча мы увидели несколько вспышек от Италии, но второй тайм — настоящая бойня. Ди Мария и Месси сводят всех с ума своими фантастическими ударами, которым противостоял Доннарумма.

Аргентина высмеяла «адзурри»: Италия закрылась, не сумев организовать ни одной атаки. Дибала, как только вошел в игру, сделал счет 3:0. До свидания. Настало время обновления. Италии есть над чем поработать. Над очень многим".

«На “Уэмбли” снова короновали Месси»

Журналист AS Гильерме Раймундо в восторге от Лео Месси и рассказывает о коронации аргентинца в столице Англии.

«На неделе, когда в Англии празднуется 70-летие начала правления Елизаветы II, на “Уэмбли” снова короновали Лео Месси. Спустя одиннадцать лет после того, как он сделал это с “Барселоной” в Лиге чемпионов, теперь он поднял трофей Финалиссимо с Аргентиной, как это сделал Марадона в 1993 году.

Атакующие заходы Аргентины могли ещё раньше привести к счету 3:0, когда Доннарумма растерялся и был очень близок к тому, чтобы забить гол в свои ворота. Затем последовали удары Ди Марии, Ло Чельсо и Месси, которые между криками «Оле!» аргентинских болельщиков безуспешно искали свой гол. Зато забить смог Дибала, который сделал счет 3:0, итогом чего стала волшебная ночь для Аргентины… и для Месси".

Колумнист BBC Фил Доукс отмечает, что разница в классе между Италией и Аргентиной высока. И шансов сыграть со страной не из Европы в официальном матче у Италии не будет как минимум еще четыре года.

"Для Италии игра могла бы стать праздником — возвращением на сцену, где случился её триумф на Евро-2020. Это был шанс попрощаться с одним из величайших защитников современности Джорджо Кьеллини. Вместо этого матч закончился наказанием.

В Италии понимают, что пройдет не менее четырех лет, прежде чем у них появится шанс снова встретиться в официальном матче с элитной неевропейской сборной, такой как Аргентина. Они также теперь знают, насколько широка пропасть между ними и командами такого класса.

Их неспособность пройти квалификацию на чемпионат мира в этом году — второй раз подряд, — несомненно, огромный удар по стране, которая так высоко поднималась под руководством Роберто Манчини и могла рассчитывать на многое на турнире в Катаре".

«Серия А сегодня за пределами Италии — это серия Б»

ESPN в своей статье напоминает Италии, как быстро можно из триумфатора превратиться в лузера.

«Для Италии это было отрезвляющим напоминанием о том, как быстро может измениться судьба в футболе. В июле прошлого года команда Роберто Манчини пребывала в эйфории после победы в серии пенальти над Англией и победы на чемпионате Европы, но с тех пор пережила унижение из-за того, что не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира во второй турнир подряд после поражения в плей-офф от Северной Македонии».

Манчини описал игру Италии как «конец цикла», и поражение не оставило у него никаких сомнений относительно того, сколько работы требуется, чтобы возродить сборную.

Журналист Алессандро Барбано из Corriere dello Sport связывает проблемы Италии с уровнем серии А и называет её серией Б в контексте европейского футбола.

"Италия получила сильную пощечину — это обратная сторона клубного футбола страны, ведь наши команды в Европе выиграли только один еврокубок за 12 лет — Лигу конференций. И тот благодаря еще одному джинну из лампы.

Мы можем продолжать врать. И подумать, что прошлой ночью мы играли в футбол двадцать минут. Но без восстановления системы нет ничего, что могло бы нас спасти. Против этих чемпионов проигрыш вполне естественен. Но неестественно терять лицо в день ожидаемого искупления. Неестественно вести себя как спарринг-партнер, ведь на поле вчера была только одна сборная. Этот цикл окончен.