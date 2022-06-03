Уругвай благодаря дублю Кавани разгромил мексиканцев в товарищеском матче
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сборная Уругвая по футболу обыграла команду Мексики в товарищеском матче.
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сборная Уругвая по футболу обыграла команду Мексики в товарищеском матче.
Встреча в американском Финиксе завершилась со счетом 3:0 в пользу уругвайцев, отличились Матиас Весино (35-я минута), дубль на счету Эдинсона Кавани (46, 54).
В другом матче, который состоялся в американском городе Гаррисон, сборная Эквадора обыграла команду Нигерии благодаря голу Первиса Эступиньяна (3).
Все вышеупомянутые сборные, кроме команды Нигерии, примут участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.