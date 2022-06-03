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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уругвай благодаря дублю Кавани разгромил мексиканцев в товарищеском матче

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сборная Уругвая по футболу обыграла команду Мексики в товарищеском матче.

Уругвай
МексикаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AFP 2022

Встреча в американском Финиксе завершилась со счетом 3:0 в пользу уругвайцев, отличились Матиас Весино (35-я минута), дубль на счету Эдинсона Кавани (46, 54).

В другом матче, который состоялся в американском городе Гаррисон, сборная Эквадора обыграла команду Нигерии благодаря голу Первиса Эступиньяна (3).

Все вышеупомянутые сборные, кроме команды Нигерии, примут участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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