Баджо: безумие, что Италия не вышла на ЧМ, выиграв Евро. Нужно менять правила

«Больше всего жаль, что Италия не вышла на чемпионат мира напрямую, выиграв чемпионат Европы в 2020 году. Нужно менять правила. Это скандал, это безумие! Эти футболисты заслужили награду или нет? Не знаю, как бы я реагировал на это, если бы оказался на их месте.



Это худшая вещь, которую сложнее всего принять, ведь в одном матче случиться может всё что угодно. Одна игра пошла не так, и ты должен остаться дома?



У этой команды большой талант, но по ней сильно ударил невыход на чемпионат мира. Это огромный удар по психологии. Уровень спокойствия у Италии и Аргентины был несопоставимым», — цитирует Баджо Marca.