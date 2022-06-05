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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Садио Мане стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сенегала

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сенегала.

Сенегал
Бенин
Ливерпуль
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Источник: AFP 2022

4 июня форвард сделал хет-трик в матче отборочного турнира Кубка Африки против Бенина (3:1). Теперь на счету футболиста 32 гола в составе национальной команды.

Мане побил рекорд бывшего форварда сборной Сенегала Анри Камара, который забил 29 голов за команду.

Садио Мане выступает за сборную Сенегала с мая 2012 года. Игра против Бенина стала для него 89-й в составе национальной команды.

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