Садио Мане стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сенегала
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сенегала.
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4 июня форвард сделал хет-трик в матче отборочного турнира Кубка Африки против Бенина (3:1). Теперь на счету футболиста 32 гола в составе национальной команды.
Мане побил рекорд бывшего форварда сборной Сенегала Анри Камара, который забил 29 голов за команду.
Садио Мане выступает за сборную Сенегала с мая 2012 года. Игра против Бенина стала для него 89-й в составе национальной команды.