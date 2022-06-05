«Отняли пять лет жизни»: как Россия совершила чудо, обыграв чемпионов мира

«Если мы проиграем на “Стад де Франс”, то следующий матч уже не будет иметь никакого значения», — сказал Виктор Гусев во время репортажа с игры в Париже. Через несколько секунд Александр Панов забил второй гол в ворота действующих чемпионов мира, подарив надежду всем болельщикам сборной России.

Во времена, когда на «Стад де Франс» еще можно было попасть по билету, а россияне могли участвовать в международных турнирах, команда Олега Романцева прибыла в Париж, чтобы сотворить чудо в матче с действующими чемпионами мира. И ей это удалось.

Матч в столице Франции проходил в рамках шестого тура отборочного турнира к Евро-2000. Сборная России подходила к этой встрече в печальном положении. За пять игр команда набрала лишь шесть очков и плелась на четвертом месте в группе. Чтобы сохранить шансы на поездку в Бельгию и Нидерланды, нашей сборной нужно было сотворить чудо и одолеть сильнейших французов, которые к тому матчу подходили в статусе действующих победителей мундиаля.

Предпосылок для исторического успеха было немного. Сборная России начала квалификационный турнир с трех поражений подряд, после чего был уволен Анатолий Бышовец. Ему на смену пришел Олег Романцев, добывший две дежурные победы над откровенно слабыми сборными Армении и Андорры.

Журналисты ожидали, что в столь важной игре Романцев доверит место в центре нападения опытному Сергею Юрану либо спартаковцу Александру Ширко, чьи способности были лучше известны тренеру. Но Олег Иванович решил выпустить с первых минут 23-летнего Панова.

«Не был уверен, что выйду на поле. Только за несколько часов до начала матча узнал, что попаду в стартовый состав, и тут пробежало легкое волнение, потому что это решение было для меня неожиданным. К матчу, вне зависимости от соперника, я всегда готовился одинаково, был сконцентрирован», — признавался Панов.

Французы с ходу начали создавать моменты, но то и дело упирались в стену под именем Александр Филимонов. Россияне рассчитывали на контратаки. Чуть ли не первый осмысленный подход к воротам Фабьена Бартеза завершился голом на 38-й минуте. Отличился Панов, оправдав решение Романцева по стартовому составу.

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Гол Панова сейчас бы не засчитали

Мяч попал к нему после рикошета от руки защитника сборной Франции, которая явно расширяла площадь тела и не была в естественном положении. Арбитры тогда не стали свистеть, раз мяч все равно залетел в ворота. Если бы такой эпизод произошел сейчас, то гол Александра бы не засчитали, а назначили пенальти.

Удержать счет до перерыва удалось, но с самого начала второго тайма французы ринулись исправлять ситуацию. Им тоже было что терять, ведь после пятого тура они имели одинаковое количество очков с украинцами. Сдерживать натиск удавалось лишь три минуты, после чего рикошет от ноги Сергея Семака не оставил Филимонову шансов. Спустя еще несколько минут Сильвен Вильтор включил режим «Колобка» и ото всех убежал, реализовав выход один на один.

Чемпион мира на своем поле обыгрывает явного андердога. Казалось бы, что может пойти не так? Оказалось, что все. Дальше в матче произошли события, которые нельзя оправдать какими-то рациональными вещами. За 15 минут до конца Панов оторвался от Марселя Десайи и прошил Бартеза. В концовке форвард «Зенита» имел все шансы оформить хет-трик. Александр уже готовился пробить по мячу, когда защитник свалил его на газон. Мяч прошел дальше и наткнулся на Валерия Карпина, который и забил победный гол.

После финального свистка Гусев подытожил: «У нас появился суперфорвард — Александр Панов». Игра в Париже стала для нападающего лишь четвертой за национальную сборную, за которую он ранее ни разу не забивал. Самого же финального свистка пришлось ждать целых пять добавленных минут, которые заставили Романцева заметно постареть.

«Это один из немногих матчей в моей жизни, когда я считал не минуты, а секунды. Когда показали, что судья добавил пять минут, я подумал: у меня отняли еще лет пять жизни», — говорил Романцев.

Историческую победу перечеркнула ошибка Филимонова

Победа над чемпионами мира спровоцировала массовые празднования на центральных площадях во многих городах России. Тогда счастливые болельщики еще не знали, что через пять месяцев их ждет одно из главных разочарований в жизни в виде пропущенного мяча в матче с Украиной после ляпа Филимонова. Та спортивная трагедия обнулила всю радость от победы над французами, ведь триумф на «Стад де Франс» так и не помог с выходом на чемпионат Европы.

Перформанс Панова не остался незамеченным во Франции. Уже через год он перешел в «Сент-Этьен». Но прижиться в Европе россиянину так и не удалось. Спустя 16 матчей в Лиге 1 Александр вернулся в Россию, где за всю оставшуюся карьеру провел лишь пару результативных сезонов в «Торпедо». Многочисленные травмы помешали ему по-настоящему раскрыться и реализовать весь свой потенциал. С того памятного матча в Париже Панов провел за сборную всего 13 игр, в которых дважды отличился.