Тренер сборной Украины Петраков: Зеленский привез нам флаг перед матчем с Уэльсом

Его слова передает UA-Футбол.
«Ребятам очень много писали сообщений с поддержкой. Лично мне никто не писал. Президент наш привез нам флаг Украины. Мы его в раздевалке повесим перед игрой. Думаем о том, как сделать счастливыми своих болельщиков», — сказал Петраков.
Напомним, в финальной встрече за право попадания на чемпионат мира сборная Украины сыграет с командной Уэльса, которая в полуфинале одержала победу над Австрией (2:1). Матч запланирован на 5 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.
В полуфинале стыков украинские футболисты одержали победу над сборной Шотландии со счетом 3:1.