Тренер сборной Украины Петраков: Зеленский привез нам флаг перед матчем с Уэльсом

«Ребятам очень много писали сообщений с поддержкой. Лично мне никто не писал. Президент наш привез нам флаг Украины. Мы его в раздевалке повесим перед игрой. Думаем о том, как сделать счастливыми своих болельщиков», — сказал Петраков.