Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Сан-Марино
Мальта
Футбол. Лига наций
19:00
Кипр
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
19:00
Гибралтар
Северная Македония
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Уэльс
Украина
Футбол. Лига наций
21:45
Чехия
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Норвегия
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Грузия
Все события
Футбол. Отборочные ЧМ. Последние результаты
1.06
Шотландия
Украина
13
29.03
Польша
Швеция
20
29.03
Португалия
Северная Македония
20
24.03
Португалия
Турция
31
24.03
Италия
Северная Македония
01
24.03
Уэльс
Австрия
21
24.03
Швеция
Чехия
10
2021
Босния и Герцеговина
Украина
02
Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
12:12 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер сборной Украины Петраков: Зеленский привез нам флаг перед матчем с Уэльсом

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о предстоящем стыковом матче отбора на чемпионат мира — 2022 против Уэльса.

Украина
УэльсОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Его слова передает UA-Футбол.

«Ребятам очень много писали сообщений с поддержкой. Лично мне никто не писал. Президент наш привез нам флаг Украины. Мы его в раздевалке повесим перед игрой. Думаем о том, как сделать счастливыми своих болельщиков», — сказал Петраков.

Напомним, в финальной встрече за право попадания на чемпионат мира сборная Украины сыграет с командной Уэльса, которая в полуфинале одержала победу над Австрией (2:1). Матч запланирован на 5 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.

В полуфинале стыков украинские футболисты одержали победу над сборной Шотландии со счетом 3:1.

 В Черном море впервые действует крупнейшая группировка ВМФ РФ
Песков рассказал, когда завершится спецоперация на Украине
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь