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18:40 (мск), источник: Sports.Ru

РФС подал протест в ФИФА из-за изображения Крыма на форме сборной Украины

РФС подал протест из-за формы сборной Украины, на которой изображен Крым.

Украина
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Источник: Reuters

«РФС направил в ФИФА протест в связи с нарушением УАФ правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», — говорится в заявлении Российского футбольного союза.

Сегодня сборная Украины сыграет с Уэльсом в решающем стыковом матче отбора ЧМ-2022. Победитель игры примет участие в финальном турнире.

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