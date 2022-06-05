РФС подал протест в ФИФА из-за изображения Крыма на форме сборной Украины
РФС подал протест из-за формы сборной Украины, на которой изображен Крым.
Украина
РФС подал протест из-за формы сборной Украины, на которой изображен Крым.
«РФС направил в ФИФА протест в связи с нарушением УАФ правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», — говорится в заявлении Российского футбольного союза.
Сегодня сборная Украины сыграет с Уэльсом в решающем стыковом матче отбора ЧМ-2022. Победитель игры примет участие в финальном турнире.