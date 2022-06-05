Месси забил 5 голов Эстонии. Это первый пента-трик Лео за Аргентину и второй в карьере
Лионель Месси забил 5 голов за Аргентину в матче с Эстонией (5:0).
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Лионель Месси забил 5 голов за Аргентину в матче с Эстонией (5:0).
На 8-й минуте матча форвард «ПСЖ» забил пенальти, а к концу тайма сделал дубль. Во втором тайме он забил на 47-й, 71-й и 76-й минутах, оформив пента-трик.
Месси забил 5 голов в одном матче за сборную впервые в карьере. Это его второй пента-трик в играх за клуб и сборную — первый был в 2012 году матче Лиги чемпионов «Барселона» — «Байер» (7:1).