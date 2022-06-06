Сборная Канады бойкотировала матч с национальной командой Панамы
Футболисты сборной Канады отказались проводить товарищеский матч со сборной Панамы из-за бойкота, сообщает The Athletic.
Футболисты сборной Канады отказались проводить товарищеский матч со сборной Панамы из-за бойкота, сообщает The Athletic.
По данным источника, у футболистов возник конфликт с Федерацией футбола Канады из-за распределения средств за выступление в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сообщается, что команда отказалась тренироваться в пятницу и субботу из-за проблем с оплатой. Футболисты просили Федерацию футбола Канады пересмотреть контракты на трансляцию и спонсорство. Также игроки принесли извинения болельщикам, сотрудникам и ассоциации футбола Панамы за отмену матча.
Товарищеский матч между сборными Канады и Панамы должен был состояться 6 июня.
Ранее сборная Канады по футболу отказалась от участия в товарищеском матче с национальной командой Ирана.