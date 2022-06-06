Украина установила антирекорд квалификации ЧМ-2022
Сборная Украины проиграла национальной команде Уэльса в финальном матче отбора на ЧМ-2022 (0:1) несмотря на статистическое преимущество.
Сборная Украины проиграла национальной команде Уэльса в финальном матче отбора на ЧМ-2022 (0:1) несмотря на статистическое преимущество.
Единственный гол был забит на 35-й минуте встречи. Мяч в свои ворота занёс форвард Андрей Ярмоленко.
По ходу матча украинцы нанесли девять ударов в створ ворот соперника, однако не смогли забить ни разу.
Данное количество ударов в створ ворот без забитых мячей является наибольшим показателем для всех команд, игравших на стадии квалификации чемпионата мира — 2022, в отдельно взятом матче, сообщает служба статистики Opta в своём «твиттере».
Таким образом, футболисты сборной Украины установили антирекорд по данному показателю.
Напомним, финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года в России обыграла национальную команду Хорватии.