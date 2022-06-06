Гол Неймара принес Бразилии победу над японцами в товарищеском матче
Футболисты сборной Бразилии переиграли на выезде команду Японии в товарищеском матче.
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ЯпонияТоварищеские матчи: календарь
Футболисты сборной Бразилии переиграли на выезде команду Японии в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в понедельник на Олимпийском стадионе в Токио, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч с пенальти забил Неймар на 77-й минуте.
Команды Бразилии и Японии являются участниками финальной части чемпионата мира в Катаре.