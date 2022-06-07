Яшин, Блохин, Нетто и Стрельцов попали в символическую сборную СССР от IFFHS

Команда была составлена по схеме 4−2−4. В неё вошли:

IFFHS — организация, ведущая хронику истории футбола. Она была основана 27 марта 1984 года в Лейпциге. ФИФА признаёт данную организацию как орган, ведущий летопись мирового футбола.