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16:01 (мск), источник: Sports.Ru

Карпова сделала каминг-аут: «Когда твое государство унижает тебя — это настоящий абсурд. Будто быть геем — значит быть плохим человеком без моральных ценностей»

Российская футболистка Надежда Карпова сделала каминг-аут. Уже пять лет россиянка живет в Испании. Сейчас она выступает за «Эспаньол».

Россия
Эспаньол
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Источник: Sports.Ru

«Я перестала бояться говорить о некоторых вещах. Также я понимаю, что никто не будет винить меня за то, что я живу с девушкой. Здесь то, что ты лесбиянка, не стигматизируют. Здесь тренер может спросить у тебя: “Твоя девушка придет на матч?” Я просто подумала — вау. В России люди спрашивают, есть ли у тебя парень. Здесь спрашивают, есть ли у тебя “партнер” — “pareja”, — сказала футболистка.

Также Карпова рассказала, что с детства пыталась скрывать свою гомосексуальность. Она рассказала историю о подписании первого профессионального контракта. Владелец клуба «Россиянка» пытался убедить ее отца подписать контракт, аргументируя это тем, что в команде «будут следить за его дочерью-лесбиянкой».

«По мнению этих людей, к лесбиянкам нужен особый подход. Тогда мне было 18 лет. Мой папа сказал этому парню… идти подальше. Он сказал, что готов обсуждать лишь футбол, а не мою сексуальную ориентацию. Различия между жизнью здесь и в России, когда ты представитель ЛГБТ-сообщества, огромны. Не секрет, что главная проблема детей-геев — то, что ты оказываешься в чулане. Ты боишься, что общество тебя осудит. И когда твое государство становится одним из тех, кто унижает тебя, — это настоящий абсурд.

Сейчас российская пропаганда старается дискредитировать людей, который высказываются против происходящих событий, просто исключая их. Например, когда Маргарита Симоньян говорила о позиции Максима Галкина, она сказала: “А вообще он гей”. Так, словно быть геем — значит быть плохим, отвратительным человеком без моральных ценностей», — сказала Карпова в интервью ВВС.

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