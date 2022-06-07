Карпова сделала каминг-аут: «Когда твое государство унижает тебя — это настоящий абсурд. Будто быть геем — значит быть плохим человеком без моральных ценностей»

«Я перестала бояться говорить о некоторых вещах. Также я понимаю, что никто не будет винить меня за то, что я живу с девушкой. Здесь то, что ты лесбиянка, не стигматизируют. Здесь тренер может спросить у тебя: “Твоя девушка придет на матч?” Я просто подумала — вау. В России люди спрашивают, есть ли у тебя парень. Здесь спрашивают, есть ли у тебя “партнер” — “pareja”, — сказала футболистка.

«По мнению этих людей, к лесбиянкам нужен особый подход. Тогда мне было 18 лет. Мой папа сказал этому парню… идти подальше. Он сказал, что готов обсуждать лишь футбол, а не мою сексуальную ориентацию. Различия между жизнью здесь и в России, когда ты представитель ЛГБТ-сообщества, огромны. Не секрет, что главная проблема детей-геев — то, что ты оказываешься в чулане. Ты боишься, что общество тебя осудит. И когда твое государство становится одним из тех, кто унижает тебя, — это настоящий абсурд.



Сейчас российская пропаганда старается дискредитировать людей, который высказываются против происходящих событий, просто исключая их. Например, когда Маргарита Симоньян говорила о позиции Максима Галкина, она сказала: “А вообще он гей”. Так, словно быть геем — значит быть плохим, отвратительным человеком без моральных ценностей», — сказала Карпова в интервью ВВС.