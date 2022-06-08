Сборная Украины U19 не смогла выйти на Евро-2022 из-за желтых карточек

В матче заключительного тура второго этапа квалификации украинцы обыграли Нидерланды со счетом 2:1. В параллельной встрече Сербия одержала победу над Норвегией (3:2). Обе команды набрали по 7 очков и имели одинаковые остальные показатели, включая разницу мячей (очная игра между ними завершилась вничью — 1:1).

Таким образом судьбу первого места в группе решили желтые карточки — их у сербов оказалось на три меньше, чем у украинцев, в результате чего именно команда с Балкан получила путевку на Евро.