Австралия обыграла ОАЭ и вышла в финал стыковых матчей за выход на ЧМ-2022
В Эр-Райяне состоялся матч четвертого раунда квалификации ЧМ, в котором ОАЭ уступил Австралии со счетом 1:2.
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В Эр-Райяне состоялся матч четвертого раунда квалификации ЧМ, в котором ОАЭ уступил Австралии со счетом 1:2.
В составе победителей голы забили Джексон Ирвин и Айдин Хрустич. За ОАЭ отличился Кайо Канедо.
Благодаря этой победе австралийцы вышли в финал стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре, где сыграют против команды Перу.
Игра также пройдет в Эр-Райяне 13 июня.