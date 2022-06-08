Австралия обыграла ОАЭ и вышла в финал стыковых матчей за выход на ЧМ-2022

В составе победителей голы забили Джексон Ирвин и Айдин Хрустич. За ОАЭ отличился Кайо Канедо.

Благодаря этой победе австралийцы вышли в финал стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре, где сыграют против команды Перу.