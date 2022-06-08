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09:49 (мск), источник: Sport24

Австралия обыграла ОАЭ и вышла в финал стыковых матчей за выход на ЧМ-2022

В Эр-Райяне состоялся матч четвертого раунда квалификации ЧМ, в котором ОАЭ уступил Австралии со счетом 1:2.

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Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Джексон Ирвин и Айдин Хрустич. За ОАЭ отличился Кайо Канедо.

Благодаря этой победе австралийцы вышли в финал стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре, где сыграют против команды Перу.

Игра также пройдет в Эр-Райяне 13 июня.

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