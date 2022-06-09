Лионель Месси снялся в сериале

По информации источника, аргентинец принял участие в съёмках латиноамериканского сериала «Защитники». Форвард сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала. Сцена с Месси должна выйти на экраны в 2023 году.

На счету Лионеля Месси 86 мячей в 162 матчах за национальную команду. Форвард является лучшим бомбардиром своей сборной. Кроме того, Месси обошёл легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша (84 мяча в 89 встречах) и теперь занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборных.