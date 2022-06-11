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15:00 (мск), источник: Sport24

Власти Перу сделали нерабочим день стыкового матча национальной команды за выход на ЧМ-2022

Власти Перу сделали нерабочим 13 июня, когда местная национальная команда проведет финальный стыковой матч против Австралии за право выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре.

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Источник: AFP 2022

Об этом сообщил министр культуры Перу Алехандро Салас в интервью Rpp.pe.

«Совет министров решил сделать этот день полностью выходным, чтобы население могло наблюдать за стыковым матчем национальной сборной за выход на чемпионат мира в Катаре с тем оптимизмом, который мы в него вкладываем. И конечно, это будет мотивировать людей собраться, они смогут выйти на улицы и объединиться, ведомые общим событием. Мы рассматриваем этот матч как событие, которое подарит чувство единства, патриотизма и национальной идентичности», — заявил министр.

Отметим, что матч сборных Перу и Австралии состоится в Катаре в понедельник, 13 июня.

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