Власти Перу сделали нерабочим день стыкового матча национальной команды за выход на ЧМ-2022

«Совет министров решил сделать этот день полностью выходным, чтобы население могло наблюдать за стыковым матчем национальной сборной за выход на чемпионат мира в Катаре с тем оптимизмом, который мы в него вкладываем. И конечно, это будет мотивировать людей собраться, они смогут выйти на улицы и объединиться, ведомые общим событием. Мы рассматриваем этот матч как событие, которое подарит чувство единства, патриотизма и национальной идентичности», — заявил министр.