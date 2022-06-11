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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
16:21 (мск), источник: Sports.Ru

Перуанские шаманы провели ритуал в поддержку сборной перед стыковой игрой ЧМ. Они втыкали мечи в фото сборной Австралии и пили галлюциногенный отвар

Шаманы провели церемонию в поддержку сборной Перу.

Перу
АвстралияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

13 июня в Катаре перуанцы встретятся с Австралией в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022.

Группа из 13 перуанских шаманов провела особый ритуал в поддержку своей сборной. Церемония проводилась на склоне холма в Лиме вокруг группового фото команды.

Также у шаманов была фотография сборной Австралии, в которую они втыкали мечи, пока один из местных шаманов играл на традиционном духовом инструменте из морской ракушки, известном как путуто.

«Мы провели перуанскую церемонию победы. Мы собрали всех шаманов. Шаманов было 13, потому что играем 13 июня.

Мы узрели, что Перу выйдет на ЧМ. Перу будет в Катаре, потому что после употребления аяуаски мы видели радость людей», — сказал шаман Вальтер Аларкон.

Аяуаска — галлюциногенный отвар, традиционно изготовляемый шаманами для «общения с духами».

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