Уругвай разгромил Панаму в товарищеском матче, Кавани оформил дубль

Встреча, прошедшая в Монтевидео, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Эдинсон Кавани (39-я и 48-я минуты), забивший второй мяч с пенальти. Также отличились Николас де ла Крус (58), Макси Гомес (68) и Диего Росси (77). Де ла Крус и Росси забили дебютные мячи в составе сборной.

Сборная Уругвая сыграет на чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Уругвайцы попали в группу H, их соперниками станут команды Португалии, Ганы и Южной Кореи. Панамцы не сумели пробиться на турнир.