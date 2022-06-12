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11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уругвай разгромил Панаму в товарищеском матче, Кавани оформил дубль

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сборная Уругвая по футболу разгромила команду Панамы в товарищеском матче.

Уругвай
Панама
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Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в Монтевидео, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Эдинсон Кавани (39-я и 48-я минуты), забивший второй мяч с пенальти. Также отличились Николас де ла Крус (58), Макси Гомес (68) и Диего Росси (77). Де ла Крус и Росси забили дебютные мячи в составе сборной.

Сборная Уругвая сыграет на чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Уругвайцы попали в группу H, их соперниками станут команды Португалии, Ганы и Южной Кореи. Панамцы не сумели пробиться на турнир.

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