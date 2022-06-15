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06:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Линекер посоветовал сборной Англии играть в стиле «Ливерпуля»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер посоветовал сборной Англии играть в стиле «Ливерпуля».

Англия
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Источник: AFP 2022

«Ранее я говорил, что сборной Англии надо дать своим лидерам отдохнуть, чтобы они были свежими к чемпионату мира. Также я хотел бы видеть, как мы применяем способ игры “Ливерпуля”. Он идеально подойдёт нам. Также я признаю, что никогда не был тренером», — написал Линекер в социальной сети.

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Англии принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Сборная Англии потерпела крупнейшее домашнее поражение за 94 года. В предыдущий раз английская национальная команда проигрывала с разницей в четыре мяча в 1928 году. Тогда сборная Шотландии разгромила Англию на стадионе «Уэмбли» в Лондоне со счётом 5:1.

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