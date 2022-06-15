Денисов против русского тренера в сборной: «Все лучшее в нашем футболе — благодаря иностранцам»

— Против. Абсолютно против. Все самое лучшее, что у нас происходило в футболе, — благодаря иностранцам, иностранным тренерам. Адвокат пришел в «Зенит», ставит нам схему 4−3−3. Представьте, в 2005, 2006 году, по-моему, он поставил нам схему 4−3−3. Мы на него вот так смотрим — это как? Всю жизнь Голландия играет, а мы говорим: это как? «Зенит»! Понимаете?

Спаллетти пришел, дал нам 5-часовые тренировки на сборах. Мы ни одной игры не выиграли на сборах. Я говорю: это как? Он сел на тренажер, меня позвал при всей команде: Игорь, ты один из физически самых сильных. Поставил мне там на передние (вероятно, речь о передних мышцах бедра — прим. Sports.ru). Смеялись все, я выжать не мог. Он сел, десятку дал и просто ушел. Тренер! Спаллетти! Вы понимаете, какая разница глобальная в развитии футбола? — сказал бывший полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну.