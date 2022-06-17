В России построят новый центр для национальной сборной по футболу

Центр будет использоваться всеми сборными командами и станет площадкой для организации круглогодичного тренировочного процесса. Площадку помимо национальных сборных смогут использовать клубы для проведения предсезонных сборов.

«На сегодняшний день для всей вертикали сборных команд, от 14-летних до национальной, РФС вынужден арендовать поля в разных частях нашей страны. Безусловно, есть необходимость централизации подготовки, чтобы юноши, девушки и уже взрослые футболисты и футболистки тренировались вместе. Таким образом мы сможем эффективнее применять единые методики подготовки. В решении данной задачи нам сильно помог “Сириус”, за что ему большое спасибо. Мы достигли принципиальной договоренности, что на их территории будет построен современный тренировочный центр для сборных команд», — сказал президент РФС Александр Дюков.