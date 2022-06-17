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11:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В России построят новый центр для национальной сборной по футболу

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) объявил на официальном сайте о плане создания футбольного центра на федеральной территории «Сириус».

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Центр будет использоваться всеми сборными командами и станет площадкой для организации круглогодичного тренировочного процесса. Площадку помимо национальных сборных смогут использовать клубы для проведения предсезонных сборов.

«На сегодняшний день для всей вертикали сборных команд, от 14-летних до национальной, РФС вынужден арендовать поля в разных частях нашей страны. Безусловно, есть необходимость централизации подготовки, чтобы юноши, девушки и уже взрослые футболисты и футболистки тренировались вместе. Таким образом мы сможем эффективнее применять единые методики подготовки. В решении данной задачи нам сильно помог “Сириус”, за что ему большое спасибо. Мы достигли принципиальной договоренности, что на их территории будет построен современный тренировочный центр для сборных команд», — сказал президент РФС Александр Дюков.

«Мы создадим все условия для того, чтобы существующая инфраструктура “Сириуса” могла быть использована для поэтапного запуска национального футбольного центра. У нас уже есть объекты, которые позволяли бы вести тренировочный процесс. Если говорить про подготовку кадров, то нужно начинать со школы. Мы разработали специальные программы для детей, которые занимаются спортом. Поэтому спортсмены, тренируясь в “Сириусе”, могут параллельно получать общее и дополнительное образование», — отметила председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

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