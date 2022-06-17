Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Лига наций
14.06
Украина
Ирландия
11
Все события
Фоторепортажи
11Все еврокубковые победы Жозе Моуринью
20«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
14:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв при этом ни одного матча

Женская сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась на одну строчку — с 25-го на 24-е место.

Россия
Наверх
Источник: Reuters

Примечательно, что команда Юрия Красножана поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного матча. Дело в том, что сборная Чехии, опережавшая Россию, потерпела ряд поражений и потеряла существенное количество баллов. Это и позволило россиянкам подняться на 24-е место, а футболистки Чехии теперь — на 25-й строчке.

В первой тройке изменений не произошло. Сборная США продолжает возглавлять рейтинг. Второе место занимает Швеция, третье — Франция.

Рейтинг женских сборных по версии ФИФА:

  1. США
  2. Швеция
  3. Франция
  4. Нидерланды
  5. Германия
  6. Канада
  7. Испания
  8. Англия
  9. Бразилия
  10. Северная Корея
    …24. Россия
    …25. Чехия

 Фанаты активно обсуждают смелые фотографии Загитовой. Алину ждут в Maxim?
«Волшебник!» Кучеров нарисовал гениальный гол и установил рекорд. Видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь