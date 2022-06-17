Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв при этом ни одного матча

Примечательно, что команда Юрия Красножана поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного матча. Дело в том, что сборная Чехии, опережавшая Россию, потерпела ряд поражений и потеряла существенное количество баллов. Это и позволило россиянкам подняться на 24-е место, а футболистки Чехии теперь — на 25-й строчке.