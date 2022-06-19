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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
21:55 (мск), источник: Sports.Ru

Депутат Свищев: «Если Европа боится с нами играть, есть страны БРИКС, Белоруссия, африканские сборные. Достойные соперники, нам бы с ними справиться»

Депутат Дмитрий Свищев назвал возможных соперников для сборной России.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Сегодня стало известно, что Россия проведет товарищеские матчи с двумя сборными из разных конфедераций в сентябре.

«Любые матчи национальной команды — это хорошие новости. Понятно, что нас поджимают коллеги из европейского футбола. Мы уже неоднократно слышали заявления руководителей о том, что они не хотят политизировать футбол, но по факту отстранение существует. Долго ли оно продлится? Преждевременно говорить об этом.

Сборной России надо практиковаться. РФС предпримет большие усилия к тому, чтобы наши национальные команды участвовали в международных матчах. Есть огромное количество стран, которые могли бы принять участие в играх с нашими командами, например, Южная Америка, про азиатский футбол не надо забывать. Даже если Европа боится с нами играть, то есть страны БРИКС, Белоруссия, африканские сборные.

Огромное количество стран сейчас в стороне от всего происходящего в мире. Они являются достойными соперниками. Нам бы с ними справиться. При активной позиции РФС все матчи станут возможными и нужными», — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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