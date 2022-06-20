Экс-вратарь сборной России Нигматуллин рассказал о переезде и жизни в США

«Для меня Майами — идеальный город. Здесь круглый год лето! Теплый океан: можно купаться целый день. Многие в шутку называют Майами тупиком для счастливых — здесь идеальная атмосфера. Но есть и обратная сторона: нужно много работать. Жить в Майами — дорогое удовольствие», — сказал Нигматуллин.