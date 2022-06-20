Экс-вратарь сборной России Нигматуллин рассказал о переезде и жизни в США
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о жизни в Майами (США). Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
«Для меня Майами — идеальный город. Здесь круглый год лето! Теплый океан: можно купаться целый день. Многие в шутку называют Майами тупиком для счастливых — здесь идеальная атмосфера. Но есть и обратная сторона: нужно много работать. Жить в Майами — дорогое удовольствие», — сказал Нигматуллин.
Нигматуллин в профессиональной карьере выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Локомотив», итальянские «Верону» и «Салернитану», ЦСКА, «Маккаби Ахи». Трижды становился чемпионом России. Два раза выигрывал Кубок России. Получал награды «Лучший спортсмен России 2001» и «Вратарь года» (2000, 2001). Участник чемпионата мира 2002 года.
Ранее Руслан Нигматуллин заявил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси приобрел недвижимость в Майами.