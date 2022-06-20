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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
17:53 (мск), источник: Sport24

«Причина понятная». Сборные России и Украины получили отказ от Узбекистана

Сборные России и Украины предлагали сборной Узбекистана сыграть товарищеские матчи, но местная федерация футбола отказалась, сообщает Eurostavka.ru.

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Источник: Sport24

"Источник, близкий к Футбольной ассоциации Узбекистана, рассказал, что из России поступал официальный запрос на проведение матча сборных. Но РФС получил отказ. Запрос приходил во время прошлого цикла матчей сборных — пару недель назад. Это значит, что теперь РФС рассматривает другие варианты.

Тот же источник сообщил, что в ФАУ с таким же запросом обращалась сборная Украины — тоже отказали. «Причина понятная», — сказал источник", — отмечается в публикации.

Напомним, что сборная России ранее была официально отстранена от международных матчей из-за российской военной спецоперации на Украине.

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