«Причина понятная». Сборные России и Украины получили отказ от Узбекистана

"Источник, близкий к Футбольной ассоциации Узбекистана, рассказал, что из России поступал официальный запрос на проведение матча сборных. Но РФС получил отказ. Запрос приходил во время прошлого цикла матчей сборных — пару недель назад. Это значит, что теперь РФС рассматривает другие варианты.