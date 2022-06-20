«Причина понятная». Сборные России и Украины получили отказ от Узбекистана

"Источник, близкий к Футбольной ассоциации Узбекистана, рассказал, что из России поступал официальный запрос на проведение матча сборных. Но РФС получил отказ. Запрос приходил во время прошлого цикла матчей сборных — пару недель назад. Это значит, что теперь РФС рассматривает другие варианты.
Тот же источник сообщил, что в ФАУ с таким же запросом обращалась сборная Украины — тоже отказали. «Причина понятная», — сказал источник", — отмечается в публикации.
Напомним, что сборная России ранее была официально отстранена от международных матчей из-за российской военной спецоперации на Украине.