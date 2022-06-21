Райан Гиггз покинул пост главного тренера сборной Уэльса

В ноябре 2020 года СМИ сообщили, что Гиггз был арестован по подозрению в нападении на девушку. С тех пор специалист не руководил национальной командой. В апреле 2021 года Королевская прокурорская служба предъявила Гиггзу обвинения в нападении на двух женщин. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в суде заявил, что не признает себя виновным.

«После долгих раздумий я ухожу с поста тренера мужской сборной Уэльса. Для меня было честью и привилегией управлять командой моей страны, но было бы правильно, чтобы Футбольная ассоциация Уэльса, тренерский штаб и игроки готовились к чемпионату мира с уверенностью, ясностью и без спекуляций вокруг позиции своего главного тренера. Я не хочу, чтобы подготовка сборной к чемпионату мира была затронута, дестабилизирована или поставлена ​​под угрозу из-за сохраняющегося интереса к этому делу», — заявил Гиггз, которого цитирует Wales Online.

«Футбольная ассоциация Уэльса подтверждает личное заявление, опубликованное Райаном Гиггзом 20 июня 2022 года. FAW официально выражает благодарность Райану Гиггзу за его пребывание на посту тренера мужской национальной команды и ценит принятое им решение, которое отвечает интересам валлийского футбола», — говорится в сообщении FAW.

Гиггз возглавлял сборную Уэльса с 2018 года. С началом скандала временно исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роберт Пейдж. Под его руководством сборная дошла до ⅛ финала чемпионата Европы в 2021 году, а в июне вышла на чемпионат мира, где валлийцы не выступали с 1958 года.