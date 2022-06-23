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12:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв при этом ни одного матча

Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась на одну строчку — с 36-го на 35-е место.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Примечательно, что команда Валерия Карпина поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного матча из-за отстранения от международных турниров. Дело в том, что сборная Египта, опережавшая Россию, потерпела ряд поражений и потеряла существенное количество баллов, опустившись на восемь строчек вниз. Это и позволило России подняться на 35-е место.

В первой тройке также произошли изменения. Сборная Бразилии сохранила за собой лидирующую позицию, Бельгия — по-прежнему вторая. А вот на третье место поднялась Аргентина, вытеснив с него сборную Франции.

Рейтинг сборных по версии ФИФА:

  1. Бразилия — 1837
  2. Бельгия — 1821
  3. Аргентина — 1770
  4. Франция — 1764
  5. Англия — 1737
  6. Испания — 1716
  7. Италия — 1713
  8. Нидерланды — 1679
  9. Португалия — 1678
  10. Дания — 1665
  11. Германия — 1658
    …35. Россия — 1493

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