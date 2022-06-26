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16:34 (мск), источник: Sport24

Бывший тренер «Легии» поддержал Рыбуса: Не каждый русский злой и поддерживает то, что происходит. Мацей тоже

Бывший главный тренер «Легии» Александар Вукович поддержал Мацея Рыбуса, которого недавно выгнали из сборной Польши за то, что он подписал контракт со «Спартаком».

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Источник: AP 2022

«Уже видно, что Рыбус получает за все. Даже за то, что он всегда был слабым футболистом и никогда не был нужен сборной Польши.

Но это взрывает мозг, я не понимаю эту критику. Это смешно. Смешно и грустно одновременно, потому что мне жаль этого футболиста.

Все не так однозначно, как многие сейчас изображают, в то же время пытаясь выносить суждения и морализировать. Я знаю, о чем говорю, ведь я жил на Балканах, где была война. Я идеально помню, как люди шли друг против друга и враждовали. Такой подход к проблеме, когда есть подстрекательство, когда создаются враждебные лагеря, очень прост. Но жизнь не так проста.

Тем, кто критикует Рыбуса за решение остаться в России, я бы посоветовал набраться спокойствия и здравого смысла, а также научиться дистанцироваться от ситуации.

Не каждый русский злой и поддерживает то, что происходит. И, конечно, Рыбус тоже. Я всегда говорю, что самое важное в жизни — быть человеком. И Мацей всегда им был — хорошим человеком», — цитирует Вуковича Sport.pl.

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