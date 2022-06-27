Выбежавшая на поле собака прервала матч сборных Чили и Венесуэлы: видео

В первом тайме черный пес прибежал в штрафную чилийской команды и перевернулся на спину, затем четвероногий понежился рядом с судьей. Игроки несколько раз пытались поднять собаку, чтобы унести ее за пределы поля. Но пес начал бегать по всему полю, в то время как в игре возникла пауза.