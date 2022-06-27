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13:56 (мск), источник: Sport24

Выбежавшая на поле собака прервала матч сборных Чили и Венесуэлы: видео

Забавный эпизод произошел во время футбольного матча между женскими сборными Чили и Венесуэлы.

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В первом тайме черный пес прибежал в штрафную чилийской команды и перевернулся на спину, затем четвероногий понежился рядом с судьей. Игроки несколько раз пытались поднять собаку, чтобы унести ее за пределы поля. Но пес начал бегать по всему полю, в то время как в игре возникла пауза.

Возобновился матч после того, как футболистка сборной Чили все-таки сумела вынести собаку и передала ее стюарду.

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