Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2018
Франция
Хорватия
42
2018
Бельгия
Англия
20
2018
Хорватия
Англия
21
2018
Франция
Бельгия
10
2018
Россия
Хорватия
П 3:4
22
2018
Швеция
Англия
02
2018
Бразилия
Бельгия
12
2018
Уругвай
Франция
02
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-глава ФИФА Блаттер: Инфантино хочет уничтожить меня и все, что я создал

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о действующем главе организации Джанни Инфантино.

Наверх
Источник: Reuters

«Я хочу обелить своё имя. Когда я пришёл, ФИФА была ничем. Когда я уходил, мы были международной организацией, сильной в экономическом, социальном, культурном и даже политическом плане.

Я не знаю почему, но Инфантино против меня. Он даже пытается сфабриковать дело против меня. Он хочет уничтожить не только меня, но и всё, что я сделал, потому что считает, что у него всё получается лучше.

Меня обвиняют в преступлениях, в том, что я вор. Это абсурд. Я не знаю, почему я оказался в суде. Я уверен, что тысячи, если не миллионы футболистов тоже не понимают этого.

Я не мстительный человек, но хочу, чтобы меня оправдали. Это вопрос моей чести и чести футбола, который я создал. Я создавал его не один, а вместе с сотнями людей, которые работали над тем, чтобы сделать футбол таким, какой он есть сегодня. У футбола более двух миллиардов болельщиков. Такого количества нет ни у какого другого спорта», — цитирует Блаттера RTS.

 «Бетербиев — монстр». Как чеченский боец потряс мир
«Мужикам в юбках» запретили соревноваться. Разум побеждает?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь