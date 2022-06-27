Чеферин: У Турции выше шансы на проведение Евро-2032, чем у Италии

«Турция является серьезным претендентом на проведение Евро-2032 и в настоящее время у нее на это больше шансов, чем у Италии. Я говорил об этом с президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной.



На данный момент в Италии нет даже стадиона, который мог бы принять финал Лиги чемпионов. Это что-то невероятное. Я надеюсь, что местная Федерация и правительство поймут важность этого [вопроса] и предпримут необходимые шаги», — цитирует Чеферина La Gazzetta dello Sport.