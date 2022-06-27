Чеферин: У Турции выше шансы на проведение Евро-2032, чем у Италии
У Турции выше шансы на проведение Евро-2032, чем у Италии, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
У Турции выше шансы на проведение Евро-2032, чем у Италии, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
«Турция является серьезным претендентом на проведение Евро-2032 и в настоящее время у нее на это больше шансов, чем у Италии. Я говорил об этом с президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной.
На данный момент в Италии нет даже стадиона, который мог бы принять финал Лиги чемпионов. Это что-то невероятное. Я надеюсь, что местная Федерация и правительство поймут важность этого [вопроса] и предпримут необходимые шаги», — цитирует Чеферина La Gazzetta dello Sport.
23 марта Турецкая федерация футбола подала официальную заявку на проведение Евро-2028. Объявляя о подаче заявки, Сервет Ярдымджи, тогдашний заместитель председателя Федерации, сказал, что Турция также рассматривает возможность проведения Евро-2032.