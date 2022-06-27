Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
2021
Италия
Англия
П 3:2
11
2021
Англия
Дания
21
2021
Италия
Испания
П 4:2
11
2021
Украина
Англия
04
2021
Чехия
Дания
12
2021
Бельгия
Италия
12
2021
Швейцария
Испания
П 1:3
11
2021
Швеция
Украина
12
Футбол. Евро. Все результаты
12:36 (мск), источник: Sport24

Чеферин: У Турции выше шансы на проведение Евро-2032, чем у Италии

У Турции выше шансы на проведение Евро-2032, чем у Италии, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Чемпионат Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Турция является серьезным претендентом на проведение Евро-2032 и в настоящее время у нее на это больше шансов, чем у Италии. Я говорил об этом с президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной.

На данный момент в Италии нет даже стадиона, который мог бы принять финал Лиги чемпионов. Это что-то невероятное. Я надеюсь, что местная Федерация и правительство поймут важность этого [вопроса] и предпримут необходимые шаги», — цитирует Чеферина La Gazzetta dello Sport.

23 марта Турецкая федерация футбола подала официальную заявку на проведение Евро-2028. Объявляя о подаче заявки, Сервет Ярдымджи, тогдашний заместитель председателя Федерации, сказал, что Турция также рассматривает возможность проведения Евро-2032.

 Русская спортсменка выложила пикантное видео с подружкой, обнажив ягодицы: «Становимся богатыми и популярными»
Дочь Кафельникова выложила обнаженное фото, показав себя без лифчика
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь