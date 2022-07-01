ФИФА объявила, что на ЧМ-2022 будет использоваться полуавтоматическая система VAR

«Новая технология использует 12 специальных камер, установленных под крышей стадиона для отслеживания мяча. Также она учитывает 29 точек тела каждого игрока, отслеживая их точное положение на поле 50 раз в секунду. Эти 29 точек включают в себя все части тела и конечности, которые имеют значения для определения офсайдов», — написала пресс-служба ФИФА.