Юрий Вернидуб: думаю, Украину не очень-то и хотели видеть на чемпионате мира

«Не вышли — это такое. Это футбол, это спорт. Могу точно сказать, что ребята очень хотели выйти и показали хорошую игру. Александр Петраков на своём месте, это я могу сказать точно. Кто бы что ни говорил, это искренний и открытый человек, который тоже очень хотел… Понимаете, что у него сейчас внутри творится, когда они проиграли Уэльсу? Не по игре, это мой вывод.



Думаю, нас не очень-то хотели видеть на этом чемпионате. Пенальти, всё судейство. Не было желания видеть нашу Украину на чемпионате мира», — сказал Вернидуб в интервью, опубликованном на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital.