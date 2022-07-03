Кубок африканских наций — 2023 перенесён на 2024 год из-за погодных условий

По информации источника, причиной переноса послужили погодные условия. Некоторое время назад на Кот-д’Ивуар обрушились наводнения, поэтому руководство Африканской футбольной конфедерации приняло решение перенести турнир на год.

Напомним, действующим победителем КАН является сборная Сенегала. В финале турнира, проходившего в Камеруне, Сенегал обыграл в серии пенальти национальную команду Египта. В матче за третье место Камерун по пенальти одержал победу над Буркина-Фасо.