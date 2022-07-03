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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Кубок африканских наций — 2023 перенесён на 2024 год из-за погодных условий

Кубок африканских наций — 2023 в Кот-д’Ивуаре перенесён на январь 2024 года. Об этом сообщает L'Equipe.

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Источник: Reuters

По информации источника, причиной переноса послужили погодные условия. Некоторое время назад на Кот-д’Ивуар обрушились наводнения, поэтому руководство Африканской футбольной конфедерации приняло решение перенести турнир на год.

Напомним, действующим победителем КАН является сборная Сенегала. В финале турнира, проходившего в Камеруне, Сенегал обыграл в серии пенальти национальную команду Египта. В матче за третье место Камерун по пенальти одержал победу над Буркина-Фасо.

Отборочный турнир на КАН стартовал 23 марта 2022 года и завершится 28 марта 2023 года. Сам Кубок африканских наций должен был пройти в Кот-д’Ивуаре с 23 июня по 23 июля 2023 года.

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