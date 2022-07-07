Капитан женской сборной Замбии провалила тест на определение пола

Капитан и нападающая сборной Замбии Барбра Банда не допущена до участия в женском чемпионате Африки по футболу (CAF) по «медицинским причинам». Каким именно, не уточняется.

Однако некоторые африканские журналисты заявляют, что причиной исключения Банды стали аномальные анализы крови. По их информации, они выявили чрезмерно высокий уровень тестостерона, также СМИ в список причин добавляют «мужское телосложение» девушки.

«По поводу отсутствия Барбры Банды на соревнованиях, я не могу назвать вам настоящие причины. Лучше спросите у CAF», — приводит слова тренера сборной Замбии Брюса Мвапе Mundo Deportivo.