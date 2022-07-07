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11:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Капитан женской сборной Замбии провалила тест на определение пола

Капитан и нападающая сборной Замбии Барбра Банда не допущена до участия в женском чемпионате Африки по футболу (CAF) по «медицинским причинам».

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Источник: AFP 2022

Капитан и нападающая сборной Замбии Барбра Банда не допущена до участия в женском чемпионате Африки по футболу (CAF) по «медицинским причинам». Каким именно, не уточняется.

Однако некоторые африканские журналисты заявляют, что причиной исключения Банды стали аномальные анализы крови. По их информации, они выявили чрезмерно высокий уровень тестостерона, также СМИ в список причин добавляют «мужское телосложение» девушки.

«По поводу отсутствия Барбры Банды на соревнованиях, я не могу назвать вам настоящие причины. Лучше спросите у CAF», — приводит слова тренера сборной Замбии Брюса Мвапе Mundo Deportivo.

Отмечается, что болельщики команды Замбии недовольны отсутствием чёткого ответа со стороны сборной по поводу исключения Банды, также они винят федерацию женского футбола страны в бездействии.

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