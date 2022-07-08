Продажа алкоголя на стадионах ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена

«Планы еще дорабатываются, но на данный момент ситуация такова, что фанаты смогут выпить пива до входа на территорию стадиона и после выхода с нее, но на аренах в ходе матчей оно продаваться не будет», — сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

При этом реализация пива в течение ограниченного времени будет осуществляться в определенных частях основной фан-зоны ФИФА в Дохе. Также алкоголь будет доступен еще в нескольких специально отведенных местах. Цены на пиво пока не согласованы.