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14:34 (мск), источник: Sport24

«У сборной России есть шанс сыграть на ЧМ в Катаре». Спортивный юрист — о деле РФС против ФИФА и УЕФА в Лозанне

Сборная России сохраняет шансы на участие в чемпионате мира в Катаре. Такое мнение высказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

— В идеальном мире Россия еще может выступить в финальном этапе ЧМ-2022, который начнется в ноябре. Для этого достаточно положительного решения CAS без мотивировочной части. То есть просто вердикта, кто выиграл. Не исключаю, что 11 июля суд выслушает доводы сторон по иску российских клубов к УЕФА и вынесет решение уже на следующей неделе. Аналогий между клубами и сборными очень много, юридически случаи похожи.

— Насколько сильны аргументы российской стороны, учитывая, что в спортивном праве нет пункта, позволяющего отстранять целые страны?

— Как юрист, представляющий РФС, считаю нашу позицию намного более сильной. Но анонсировать что-либо не готов, поскольку результат может оказаться противоположным.

— На что опираются ФИФА И УЕФА в сугубо юридическом смысле?

— Например, на угрозу безопасности соревнований. В мире сильны антироссийские настроения, повсюду миллионы украинских беженцев. Ответчики не возлагают вину за это на РФС, но указывают: в силу сложившихся обстоятельств никто не знает, чем может обернуться международный матч с российским участием. И брать на себя ответственность не хотят. А представить действительно можно всякое, вплоть до массовых протестов и беспорядков, — такова позиция ФИФА и УЕФА.

— Если РФС выиграет в CAS, речь пойдет только о нейтральном статусе?

— Напомню хронологию. 25 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение о нейтральном статусе российских команд, 28 февраля — об их неучастии в турнирах. Если удастся выиграть суд, откат будет до нейтрального статуса, на мой взгляд. Не дальше.

— Когда РФС вас нанимал, запрашивал ли оценку вероятности выигрыша?

— Шанс выиграть есть всегда, но с нами этот вопрос не обсуждался, остальное в компетенции самого РФС. Вообще, у таких процессов может быть несколько целей. Как победа, например, так и участие. Чтобы было понятнее, напомню ситуацию с односторонним разрывом контрактов легионерами в российских клубах. Если на нее не отреагировать, на следующий год повторится то же самое. В противном случае люди столкнутся с перспективой судов и задумаются. Главная цель, конечно, выиграть. Но даже если нет — дать понять: санкции не будут приняты безропотно. Продолжим бороться, взбивать молоко в сметану, как лягушка в кувшине.

Другой сюжет: клиент знает, что шансы малы, но хочет потянуть время. Сейчас денег на выплату долгов нет, через год появятся, можем уйти в судебную тяжбу? Можем. Без нее банкротство состоялось бы немедленно, а так появляется отсрочка, чтобы выправить ситуацию. Может, люди и готовы проиграть. Но через год.

Моральный аспект тоже не стоит забывать. Сделать все возможное, по крайней мере, попытаться — тоже стимул пойти в суд. Не привязываю это к нынешнему делу, а объясняю, как бывает. При том что шанс победить действительно есть. И определенный задел на будущее не помешает: эти процессы, скорее всего, не последние из подобных, — приводит слова Прокопца «Матч ТВ».

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