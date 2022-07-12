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Футбол. Евро. Все результаты
11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Гарет Бэйл намерен выступить на Евро-2024

Валлийский нападающий «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл заявил, что планирует выступить на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

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Источник: Reuters

«Я готов ко всем испытаниям. Мне почти 33, и у меня ещё много лет впереди. Я здесь не просто на шесть или 12 месяцев, я хочу быть здесь как можно дольше. С нетерпением жду будущего, и это даёт мне возможность продолжать идти к следующему Евро, а может быть, и дальше», — приводит слова Бэйла The Telegraph.

В летнее трансферное окно Бэйл подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Соглашение форварда с клубом рассчитано на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Чемпионат пройдёт в 2024 году с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финальном матче 2021 года обыграла национальную команду Англии.

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