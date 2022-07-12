Гарет Бэйл намерен выступить на Евро-2024

«Я готов ко всем испытаниям. Мне почти 33, и у меня ещё много лет впереди. Я здесь не просто на шесть или 12 месяцев, я хочу быть здесь как можно дольше. С нетерпением жду будущего, и это даёт мне возможность продолжать идти к следующему Евро, а может быть, и дальше», — приводит слова Бэйла The Telegraph.