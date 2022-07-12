Бывший тренер «Спартака» Витория возглавил сборную Египта по футболу

ТАСС, 12 июля. Португалец Руй Витория стал новым главным тренером сборной Египта по футболу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Египетской футбольной ассоциации.

Соглашение с португальским тренером рассчитано на четыре года. На этом посту Витория сменил Эхаба Галаля, под руководством которого национальная команда провела три матча (одна победа, два поражения).

Последним местом работы Витории был московский «Спартак», который португалец возглавлял с мая по декабрь 2021 года. При нем команда не сумела пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, но вышла с первого места в группе в ⅛ финала Лиги Европы. Всего под руководством Витории «Спартак» провел 26 матчей, в которых одержал девять побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

Витории 52 года. Он также возглавлял саудовский «Аль-Наср», где завершил работу в 2020 году, португальские «Бенфику» (2015−2019), с которой дважды становился чемпионом страны, «Виторию» (2011−2015), «Пасуш де Феррейра» (2010−2011) и «Фатиму» (2006−2010).