Карпин рассказал о ближайших планах сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ближайших планах национальной команды.
Россия
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ближайших планах национальной команды.
— Как сейчас функционирует сборная?
— Определим по первым турам список кандидатов, за которыми будем следить с прицелом на сентябрь. Знаю, что на начало осени РФС ищет соперника.
— У вас уверенность или надежда, что в сентябре будет матч?
— Надежда. В нынешней ситуации трудно произносить слово уверенность, — цитирует Карпина «РБ Спорт».
Последний официальный матч сборная России провела 14 ноября против Хорватии, уступив балканской команде со счетом 0:1.
ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и национальные команды на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. По данной причине коллектив из России не сыграл в июньских матчах лиги Наций.