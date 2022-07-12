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23:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин рассказал о ближайших планах сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ближайших планах национальной команды.

Россия
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Источник: AP 2022

— Как сейчас функционирует сборная?

— Определим по первым турам список кандидатов, за которыми будем следить с прицелом на сентябрь. Знаю, что на начало осени РФС ищет соперника.

— У вас уверенность или надежда, что в сентябре будет матч?

— Надежда. В нынешней ситуации трудно произносить слово уверенность, — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Последний официальный матч сборная России провела 14 ноября против Хорватии, уступив балканской команде со счетом 0:1.

ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и национальные команды на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. По данной причине коллектив из России не сыграл в июньских матчах лиги Наций.

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