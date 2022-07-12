Карпин рассказал о ближайших планах сборной России

— Как сейчас функционирует сборная?

— Определим по первым турам список кандидатов, за которыми будем следить с прицелом на сентябрь. Знаю, что на начало осени РФС ищет соперника.

— У вас уверенность или надежда, что в сентябре будет матч?

— Надежда. В нынешней ситуации трудно произносить слово уверенность, — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Последний официальный матч сборная России провела 14 ноября против Хорватии, уступив балканской команде со счетом 0:1.