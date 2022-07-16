Журналистка назвала состав женской сборной Англии «слишком белым»

«Все стартовые 11 человек и пять вышедших на замену футболисток были слишком белыми, и это указывает на отсутствие разнообразия в женской сборной», — заявила Барбор. При этом она поздравила команду с выходом в четвертьфинал турнира.

11 июля сборная Англии разгромила команду Норвегии со счетом 8:0. Победа стала самой крупной в истории чемпионатов Европы по футболу, включая мужской. В составе англичанок на турнире есть три темнокожих футболистки — Джесс Картер, Деми Стоукс и Никита Пэррис, однако они не принимали участия в матче с норвежками.