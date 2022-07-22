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09:44 (мск), источник: Sports.Ru

Мане признан лучшим африканским игроком сезона, Сенегал — лучшей сборной

Садио Мане стал обладателем приза лучшему африканскому игроку сезона.

Сенегал
Ливерпуль
Бавария
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Источник: Reuters

Полузащитник сборной Сенегала получил награду на торжественной церемонии в Марокко.

Вингер, перешедший летом в «Баварию», опередил бывшего партнера по «Ливерпулю» Мохамеда Салаха (Египет) и вратаря «Челси» Эдуара Менди (Сенегал), набрав больше голосов.

Мане в прошлом сезоне выиграл с мерсисайдцами Кубок Англии и Кубок английской лиги. Также в составе «красных» он дошел до финала Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.

В феврале Мане помог сборной Сенегала впервые в своей истории выиграть Кубок Африки. Она же и была признана лучшей африканской сборной сезона в рамках сегодняшней церемонии.

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