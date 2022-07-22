Мане признан лучшим африканским игроком сезона, Сенегал — лучшей сборной
Садио Мане стал обладателем приза лучшему африканскому игроку сезона.
Сенегал
Ливерпуль
Бавария
Полузащитник сборной Сенегала получил награду на торжественной церемонии в Марокко.
Вингер, перешедший летом в «Баварию», опередил бывшего партнера по «Ливерпулю» Мохамеда Салаха (Египет) и вратаря «Челси» Эдуара Менди (Сенегал), набрав больше голосов.
Мане в прошлом сезоне выиграл с мерсисайдцами Кубок Англии и Кубок английской лиги. Также в составе «красных» он дошел до финала Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.
В феврале Мане помог сборной Сенегала впервые в своей истории выиграть Кубок Африки. Она же и была признана лучшей африканской сборной сезона в рамках сегодняшней церемонии.