Это чудо-гол: пяткой между ног вратарю! Изящно и курьезно в полуфинале Евро у женщин

Поблизости от развязки на женском чемпионате Европы мы увидели нечто выдающееся.

В первом полуфинале хозяйки, сборная Англии, вынесла шведок, вторых в мировом рейтинге — 4:0.

В первом тайме Бет Мид забила с паса Люси Бронз, в начале второго наоборот — Бронз замкнула подачу Мид с углового. Но запомним надолго мы не это, а третий гол: Алессия Руссо пробила пяткой со второго шанса и попала прямо между ног вратарю!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ef5p17Y9-Wo?start=314" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С одной стороны, браво за остроумное решение англичанке, с другой — явно должны быть вопросы к вратарю. В любом случае — хайлайт мощнейший!

Героиня — из «Ман Юнайтед», рекордсменка сборной. Пострадала 39-летняя шведка: она брала АПЛ с «Челси»

Автор гола, Алессия Руссо — футболистка «Манчестер Юнайтед», но до этого она поиграла в США за колледж Северной Каролины и стала одним из лучших игроков лиги.

В 2020-м Алессия вернулась в Англию и подписалась с «МЮ». Там есть красивая история: ее дедушка приехал в Британию с Сицилии, потому что фанател от «утят Басби».

В конце прошлого года Руссо установила рекорд сборной Англии — за 11 минут оформила хет-трик в ворота сборной Латвии (счет матча — 20:0).

А пострадавшая вратарь сборной Швеции — Хедвиг Линдаль — одна из самых опытных футболисток турнира. Ей 39 лет, она играла еще на Евро-2005, который, кстати, тоже проходил в Англии. За долгую карьеру она стала и чемпионкой женского варианта АПЛ с «Челси», и Бундеслигу с «Вольсфбургом», а последние годы играла в воротах «Атлетико».

На Евро-2022 Линдаль почти не пропускала (два гола в четырех матчах), но в полуфинале поплыла. Заодно посмотрите четвертый мяч англичанок, он сразу следом в обзоре. Там тоже обидная ошибка вратаря.

Сборная Англии, ее вратарь как раз тащила, уже в финале — судя по соцсетям, празднуют все от Линекера до Руни.