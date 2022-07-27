Это чудо-гол: пяткой между ног вратарю! Изящно и курьезно в полуфинале Евро у женщин
Руссо из «МЮ» помогла Англии выйти в финал.
Руссо из «МЮ» помогла Англии выйти в финал.
Поблизости от развязки на женском чемпионате Европы мы увидели нечто выдающееся.
В первом полуфинале хозяйки, сборная Англии, вынесла шведок, вторых в мировом рейтинге — 4:0.
В первом тайме Бет Мид забила с паса Люси Бронз, в начале второго наоборот — Бронз замкнула подачу Мид с углового. Но запомним надолго мы не это, а третий гол: Алессия Руссо пробила пяткой со второго шанса и попала прямо между ног вратарю!
С одной стороны, браво за остроумное решение англичанке, с другой — явно должны быть вопросы к вратарю. В любом случае — хайлайт мощнейший!
Автор гола, Алессия Руссо — футболистка «Манчестер Юнайтед», но до этого она поиграла в США за колледж Северной Каролины и стала одним из лучших игроков лиги.
В 2020-м Алессия вернулась в Англию и подписалась с «МЮ». Там есть красивая история: ее дедушка приехал в Британию с Сицилии, потому что фанател от «утят Басби».
В конце прошлого года Руссо установила рекорд сборной Англии — за 11 минут оформила хет-трик в ворота сборной Латвии (счет матча — 20:0).
А пострадавшая вратарь сборной Швеции — Хедвиг Линдаль — одна из самых опытных футболисток турнира. Ей 39 лет, она играла еще на Евро-2005, который, кстати, тоже проходил в Англии. За долгую карьеру она стала и чемпионкой женского варианта АПЛ с «Челси», и Бундеслигу с «Вольсфбургом», а последние годы играла в воротах «Атлетико».
На Евро-2022 Линдаль почти не пропускала (два гола в четырех матчах), но в полуфинале поплыла. Заодно посмотрите четвертый мяч англичанок, он сразу следом в обзоре. Там тоже обидная ошибка вратаря.
Сборная Англии, ее вратарь как раз тащила, уже в финале — судя по соцсетям, празднуют все от Линекера до Руни.
За титул дома — как год назад мужчины — играть с Францией или Германией.