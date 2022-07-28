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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Германия обыграла Францию и вышла в финал женского чемпионата Европы

В Милтон-Кинс (Англия) завершился второй полуфинал чемпионата Европы по футболу среди женщин. Встречались сборные Германии и Франции.

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Источник: Reuters

Счёт в матче был открыт на 39-й минуте, Александра Попп точно пробила с близкого расстояния над головой голкипера француженок. Но на 45-й минуте Кадидьяту Дьяни сравняла счёт, точно пробив с дальнего расстояния. Мяч влетел в ворота от Мерле Фромс и был записан как автогол.

Во втором тайме немки вышли вперёд. На 77-й минуте Попп оформила дубль. Этот гол в итоге стал победным.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Германии уверенно обыграла национальную команду Австрии со счётом 2:0. В другом матче ¼ финала турнира женская команда Франции в дополнительное время одолела действующих чемпионок Европы из Нидерландов (1:0).

Ранее сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, обыграв национальную команду Швеции со счётом 4:0. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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