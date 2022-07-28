Немецкий футболист-чемпион проник к соседу с бензопилой

По информации источника, целью 52-летнего спортсмена было повредить гараж соседа, так как его часть находится на его территории.

Леманн оборвал кабель камеры, которая продолжила работать от аккумулятора и зафиксировала, как бывший футболист обрезал балки крыши гаража.

Отмечается, что соседи обратились в полицию. Ущерб оценивается в несколько сотен евро. Правоохранительные органы проверяют, мог ли Леманн быть причастен к более ранним повреждениям гаража.