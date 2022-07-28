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11:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Немецкий футболист-чемпион проник к соседу с бензопилой

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн проник к соседу на дачный участок с бензопилой. Об этом сообщает Focus со ссылкой на источник.

Германия
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Источник: AP 2022

По информации источника, целью 52-летнего спортсмена было повредить гараж соседа, так как его часть находится на его территории.

Леманн оборвал кабель камеры, которая продолжила работать от аккумулятора и зафиксировала, как бывший футболист обрезал балки крыши гаража.

Отмечается, что соседи обратились в полицию. Ущерб оценивается в несколько сотен евро. Правоохранительные органы проверяют, мог ли Леманн быть причастен к более ранним повреждениям гаража.

В составе сборной Германии Леманн становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. На клубном уровне он выигрывал Кубка УЕФА вместе с «Шальке 04», становился чемпионом Германии с дортмундской «Боруссией» и доходил до финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

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