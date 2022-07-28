Рекордсмен по числу побед на чемпионатах мира по футболу попал в реанимацию
Бразильский футболист и тренер Марио Загалло был госпитализирован с респираторной инфекцией, сообщает Франс Пресс со ссылкой на клинику.
Бразилия
Бразильский футболист и тренер Марио Загалло был госпитализирован с респираторной инфекцией, сообщает Франс Пресс со ссылкой на клинику.
Загалло был госпитализирован во вторник. Он доставлен в реанимацию одной из больниц в Рио-де-Жанейро.
Отмечается, что 90-летний тренер находится в сознании и дышит самостоятельно. У него был взят анализ для определения коронавируса, который дал отрицательный результат.
Загалло является единственным человеком, который четыре раза выигрывал чемпионат мира по футболу: дважды будучи игроком, однажды в качестве главного тренера и еще один — как помощник главного тренера. Также он стал первым, кто выиграл мировое первенство как игрок и как тренер. Позднее это достижение повторили Франц Беккенбауэр и Дидье Дешам.