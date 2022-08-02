Головная боль Карпина: кто нужен сборной России после бешеного старта в РПЛ

Сентябрьский сбор национальной команды был бы чрезвычайно интересным и медийно громким событием. Но увы, реальность такова, что запланированные на начало осени тренировочные мероприятия превращаются чуть ли не в профанацию, где главным смыслом является поддержание жизнедеятельности института сборных команд. Раз так, то главный тренер Валерий Карпин наверняка сосредоточит свое внимание на тех игроках, которые громко заявили о себе в стартовых турах Российской премьер-лиги. Ниже наш список из 11 кандидатур, очевидных и не очень, которые ярко проявили себя в начале нового сезона и способны заинтересовать тренерский штаб сборной.

Даниил Худяков, вратарь, 18 лет, «Локомотив» (Москва)

Может показаться абсурдным факт вызова в сборную голкипера команды, которая наряду с «Уралом», «Торпедо» и «Оренбургом» пропустила больше всех в начале чемпионата (восемь мячей). Но факт в том, что совсем еще юный Худяков посадил на лавку капитана железнодорожников Маринато Гилерме, а главный тренер «Локо» продолжает доверять ему даже после результативной ошибки в матче против «Ростова». Да, ляпы и технические огрехи у Даниила есть, но мы говорим о безусловно талантливом вратаре, который находится на начальной стадии своего становления. Не зря же с подачи экс-тренера команды Маркуса Гисдоля к Худякову приклеилось прозвище «новый Нойер». Сейчас у сборной есть первый номер — Матвей Сафонов, однако Худяков выглядит отличным кандидатом на отдаленную перспективу.

Даниил Хлусевич, защитник, 21 год и Никита Чернов, защитник, 26 лет, оба — «Спартак» (Москва)

Только обживающемуся в РПЛ Гильермо Абаскалю уже можно поаплодировать за смелость. В тот период, когда оборона «красно-белых» находится в очередной перестройке, испанец отправляет опытнейшего Виктора Мозеса конструировать собственные атаки, а не разрушать чужие. Пока нигериец творит впереди с развязанными руками, сзади отдувается оборона, составленная из не самых громких имен. Но реальность такова, что за три стартовых тура у «Спартака» семь очков, две победы по 4:1 и три пропущенных мяча.

В этой ситуации стоит похвалить оборону москвичей, где выделяются две фигуры — Хлусевич и Чернов. Даниил здорово закрыл правый фланг обороны, добиваясь своего большим объемом работы и разумной жесткостью. Не без позиционных проблем, конечно, но и навыки диспетчера от молодого латераля никуда не делись — у него уже два голевых паса на старте сезона. Что касается Чернова, то пора уже забыть его не самый удачный и очевидный дебют в сборной, пришедшийся еще на эпоху Фабио Капелло в 2015 году. Сейчас Никита продолжает адаптацию к системе Абаскаля, но его игра в первых турах чемпионата оставляет вполне приятное впечатление.

Саба Сазонов, защитник, 20 лет, «Динамо» (Москва)

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в начале своего российского этапа карьеры столкнулся с колоссальными проблемами в линии защиты. После того, как клуб по разным причинам и разными путями покинули Гильермо Варела, Иван Ордец и Роман Евгеньев, сербу остается только доверять молодежи. Фактически «бело-голубые» будут собирать центр обороны по ходу чемпионата, но пока молодой Сазонов довольно сносно справляется со своими обязанностями. Габаритный защитник, конечно, сыроват для выступления на высоком уровне, но стоит напомнить, что он играет на чрезвычайно дефицитной для российского футбола позиции. Поэтому пристальнее присмотреться к парню точно нужно.

Максим Ненахов, защитник, 23 года, «Локомотив» (Москва)

Сразу оговоримся, что вызов Ненахова на ближайший сбор невозможен: защитник получил травму в игре с «Зенитом» и выбыл на срок от 8 до 10 недель. Но все-таки игру Максима стоит отметить, ведь он получил хвалебные отзывы от публики даже после 0:5 в Петербурге. Согласно статистике, именно крайний защитник «Локо» — лучший в РПЛ по отборам, а его движение помогало команде быстро выходить из обороны в атаку. К тому же Ненахов точен в своем отборе и почти не фолит. Хочется, чтобы травма не выбила игрока из колеи и не помешала его прогрессу. Здоровья, Максим!

Даниил Уткин, полузащитник, 22 года, «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Хавбеку всего 22 года, но в РПЛ он, кажется, повидал уже все. Продукт академии Сергея Галицкого, включенный в список самых талантливых игроков 1999 года рождения по версии The Guardian, не пригодился «Краснодару» и ушел в «Ахмат», в котором просто закошмарил соперников своими штрафными ударами. Далее — переход в «Ростов» под опеку Карпина, где теперь Уткин своей левой точнейшими навесами находит голову Николая Комличенко. Эта связка принесла ростовчанам уже три гола со стандартов. Кажется, Уткину пора дебютировать во взрослой сборной.

Константин Кучаев, полузащитник, 24 года, ЦСКА (Москва)

Когда-то Кучаев котировался как один из самых талантливых хавбеков своего поколения, призванный со временем заменить Алана Дзагоева. Но, к сожалению, Константина начали все чаще сравнивать с Дзагоевым после того, как молодого игрока стали преследовать травмы. Шутка ли — из-за различного рода повреждений Кучаев за свою карьеру суммарно пропустил больше года! Но начало сезона вселяет оптимизм: полузащита ЦСКА не обходится без Кучаева, а тот показывает хорошую игру и даже забивает. Чем не повод вернуться в сборную после двухлетнего перерыва?

Роман Акбашев, полузащитник, 30 лет, «Факел» (Воронеж)

Этот своеобразный «список желаний» не мог обойтись без игроков «Факела», который самоотверженной и храброй игрой расположил к себе нейтрального болельщика. Из всего воронежского коллектива мы выделим Акбашева: этот юркий хавбек является одним из мозговых центров команды, а два его гола принесли дебютанту лиги два очка. Что касается возраста, то в нынешних реалиях он вряд ли может стать какой-то помехой. Наоборот, для опытных футболистов вызов в сборную может стать своеобразным драйвером роста — примеров игроков, раскрывшихся для национальных команд в возрасте около 30 лет, масса. Кто знает, на что еще способен Роман?

Максим Глушенков, полузащитник, 23 года, «Крылья Советов» (Самара)

Глушенков окончательно покинул «Спартак», в котором на него всерьез не рассчитывали. Хавбек нашел свою команду, он показывает стабильную и, что самое главное, результативную игру в Самаре (два гола плюс одна результативная передача) на старте нового сезона. Максим взял на себя бремя лидерства в атаке после ухода Владислава Сарвели и болезни Сергея Пиняева, а его гол «Оренбургу» в первом туре будут еще долго включать в различные хит-парады.

Владимир Сычевой, нападающий, 26 лет, «Оренбург»

Фамилия этого форварда стала знакома большей части фанатской аудитории после матча второго тура РПЛ, когда Владимир менее чем за тайм «загрузил тройку» «Уралу». Конечно, такой перформанс не мог остаться незамеченным, и за него нужно поощрять. Единственная загвоздка в том, что Сычевой пока так и не стал основным нападающим своей команды, довольствуясь выходами на замену. Поэтому необходимо последить за игроком на дистанции. Но почему бы и не пригласить форварда на ознакомительный сбор в Новогорск?

Тимур Сулейманов, нападающий, 22 года, «Нижний Новгород»

Настырный коренастый форвард, похожий на Хабиба Нурмагомедова, привлекал к себе внимание, находясь в системе «Локомотива». Было ощущение, что вот-вот — и Тимур перейдет на качественно новый уровень, но этого так и не произошло. Да и шансов в Москве он получал, по правде говоря, не так много. Сейчас Сулейманов осел в Нижнем Новгороде, где будет работать под руководством Михаила Галактионов, который хорошо его знает по молодежной сборной. Дубль в матче третьего тура против ЦСКА — пока самый яркий эпизод для игрока во взрослой карьере. Кто-то скажет, что для форварда главное стабильность, но чего не отнять у Тимура, так это напористости, наглости, нацеленности на ворота. Доверьтесь ему, и, может быть, вы получите еще одного Гамида Агаларова.