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10:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Погба отказался от операции и имеет шансы выступить на чемпионате мира

Футболист «Ювентуса» Поль Погба отказался от операции на колене и имеет шансы выступить за сборную Франции на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает RMC Sport со ссылкой на заявление клуба.

Франция
Ювентус
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Источник: AP 2022

Ранее в клубе заявили, что полузащитник получил повреждение латерального мениска, из-за которого он не примет участия в дальнейших тренировочных мероприятиях предсезонного тура команды по США. По информации La Gazzetta dello Sport, игроку требуется операция, после которой он пропустит не менее двух месяцев. Ожидалось, что ему сделают операцию в США, но вместо этого в среду он вылетел обратно в Италию.

Футболисту не будут делать операцию, а предложат альтернативное лечение, в связи с чем его восстановление составит пять недель. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле. Контракт с 29-летним полузащитником рассчитан до 30 июня 2026 года. В составе итальянского клуба француз четырежды становился чемпионом Италии, три раза выигрывал Суперкубок Италии и два раза — Кубок страны.

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