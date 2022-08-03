СМИ: Погба отказался от операции и имеет шансы выступить на чемпионате мира

Ранее в клубе заявили, что полузащитник получил повреждение латерального мениска, из-за которого он не примет участия в дальнейших тренировочных мероприятиях предсезонного тура команды по США. По информации La Gazzetta dello Sport, игроку требуется операция, после которой он пропустит не менее двух месяцев. Ожидалось, что ему сделают операцию в США, но вместо этого в среду он вылетел обратно в Италию.